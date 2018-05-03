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الوطن

رئيس برلمان العراق يطالب بالعفو عن وزير الدفاع إبان حكم صدام حسين

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس برلمان العراق يطالب بالعفو عن وزير الدفاع إبان حكم صدام حسين

سليم الجبوري

طالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم، الجهات المختصة بإصدار عفو خاص عن سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وفقا لقناة "السومارية نيوز" الإخبارية، إن هناك مسألة مهمة متعلقة بعائلة سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي الأسبق ومتعلقة به مباشرة، وبسبب تدهور صحته تقدم عدد من الذوات والنخب الموصلية والشخصيات العشائرية من مختلف العراق بعدد من الطلبات يلتمسون فيه استصدار عفو خاص.

وأضاف الجبوري، أنه ستتم مفاتحة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية كل حسب اختصاصه، لإصدار عفو خاص عنه، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه رسالة مفتوحة آخذين بالاعتبار دعم الظروف وأجواء الانتخابات التاريخية والتي تؤسس لمستقبل البلد ولمرحلة الإعمار والاستقرار، وانطلاقا من استشعار المسؤولية التضامية لتحقيق هدف المصالحة الوطنية التي تتلائم مع أهمية وفضيلة شهر رمضان المبارك.

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