نائب: زيادة أعداد المشتغلين في سوق العمل إلى 26 مليونا

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق خطتها بشأن الحد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والتي تشير إلى تراجع معدلات البطالة بنحو 1.4 % خلال الـ5 سنوات الماضية وزيادة عدد المشتغلين بسوق العمل نحو 2 مليون مشتغل حتى وصل عدد المشتغلين في مصر الى 26 مليون مشتغل.

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الحد من البطالة جزء من الخطط الاقتصادية والإصلاحية التي يقوم بها الرئيس للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال تدشين مشروعات اقتصادية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للعمل، مؤكدا أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تؤكد أن مصر تسير في طريق التنمية كما أنها تؤكد تعافي الاقتصاد المصري.

وتوقع نائب المصريين الأحرار، تراجع معدلات البطالة بشكل أكبر من الإحصائيات السابقة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من المشروعات التي دشنها الرئيس خلال فترته الرئاسية الأولى لتأتي أعوام الحصاد خلال الفترة الرئاسية الثانية وهو ما حدث بالفعل وظهر في مؤشرات البطالة.