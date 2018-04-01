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الوطن

"الحديدي" عن دعوات مد الفترة الرئاسية: "السيسي بنفسه قال ولا يوم واحد"

منذ 44 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الحديدي" عن دعوات مد الفترة الرئاسية: "السيسي بنفسه قال ولا يوم واحد"

الإعلامية لميس الحديدي

رفضت الإعلامية لميس الحديدي، مطالبات البعض بمد الفترة الرئاسية، قائلةً: "الدستور اللي صوتنا عليه قال 8 سنين، والسيسي بنفسه قال ولا يوم واحد زيادة".

وأضافت خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة": "علينا أن نحترم الدستور، ويجب أن نكون دولة تداول سلطة، فنحن جربنا دولة الشخص ثورنا عليها، وجربنا نظام الحزب الواحد الذي أحاطت به دوائر المصالح، والسلطة المُطلقة مفسدة مطلقة".

وتابع: "على الأحزاب والدولة فتح شرايين النظام السياسي، وأن يكف الجميع عن التخوين والتشويه المختلفين معهم".

وأردفت: "أدعو السيسي أن يكون جريئًا في الإصلاح السياسي كما كان جريئًا في الإصلاح الاقتصادي، وأن يفتح المجال العام ويلتقي بالأحزاب ويشجع المجتمع المدني الحقوقي".

واختتمت: "خلينا نتنفس ونعيش مرحلة مختلفة، مش عاوزين ثورات وخرق للقانون، لكن نطالب بحريات يضبطها القانون". 

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