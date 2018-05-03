رئيس الوزراء الإثيوبي يختتم زيارته للسودان

اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد زيارته للسودان، التي استغرقت يومين، وأجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، أكدا فيها حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان في وداع رئيس الوزراء الإثيوبي بمطار الخرطوم الدولي، الرئيس عمر البشير، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى خلال الزيارة، مباحثات مع النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ونائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، كما تفقد عددا من المشروعات التنموية بالسودان.