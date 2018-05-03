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الوطن

اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في أوكرانيا

منذ 22 دقيقة
كتب: أ ف ب
اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في أوكرانيا

صورة أرشيفية

اندلع حريق أعقبته انفجارات متتالية، اليوم، داخل مستودع للذخيرة في خاركيف على مسافة غير بعيدة من المناطق الانفصالية في شرق اوكرانيا، وفق ما افادت السلطات.

وقالت وزارة الدفاع، إن الحريق اندلع لسبب غير معروف خلال عملية تفكيك الغام في مستودع بالاكليا الذي كان تعرض لحادث مماثل قبل عام.

وقالت صحافية محلية لفرانس برس مساء ان الانفجارات مستمرة لكن شظايا الذخيرة لم تتجاوز حرم المستودع.

واعلنت الادارة الاقليمية في خاركيف اخلاء حي مجاور للمستودع.

وهذا الحريق هو الخامس الذي يندلع في مستودع للجيش الاوكراني في ثلاثة اعوام.

ويخوض الجيش منذ 2014 نزاعا في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

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