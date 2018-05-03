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الوطن

محافظ الغربية: غلق 750 محل أدوية بيطرية مغشوشة في عام

اليوم PM 08:47
كتب: رفيق محمد ناصف
محافظ الغربية: غلق 750 محل أدوية بيطرية مغشوشة في عام

جانب من الاجتماع

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه جرى غلق 750 محل بيع أدوية بيطرية مغشوشة خلال عام، وأن الكل يعمل من أجل النهوض بتربية الحيوان.

جاء ذلك، اليوم، خلال الاجتماع الذي عقده مع مربين المواشي والدواجن، للتعرف على أهم المشكلات التي تواجههم للعمل على حلها، بحضور وفد من وزارة الزراعة، تمثل في الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تربية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبد الرشيد فتحي غانم، المشرف على مكتب نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور حاتم كمال، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، والمهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ونقيب الفلاحين بالغربية.

وأضاف المحافظ، خلال لقاء للمربيين، أن الجميع يعمل من أجل النهوض بهم وكذلك النهوض بالفلاحين عن طريق توفير الأعلاف المناسبة والتحصينات، مؤكدًا أنه هناك متابعة دورية لكافة مصانع إنتاج الأعلاف للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما يتم المرور على كافة المحلات التي تبيع الأدوية البيطرية للتأكد من جودة الأدوية وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على  الفور ضد المخالفين.

وافتتح المحافظ ووفد الزراعة معرض جرو إكسبو طنطا 2018 للإنتاج الداجني والحيواني الذي يستمر فعالياته حتى السبت المقبل، بإستاد طنطا الرياضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني، ما بين شركات الأدوية البيطرية والأعلاف ومعدات الإنتاج الحيواني والداجنى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بتقديم كل ما هو جديد في مجال الأعلاف والأدوية البيطرية للمربيين  للاستفادة منهم في عمله.

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