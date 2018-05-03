"تعليم الجيزة" تكرم طالب حصل على المركز الأول في ألعاب القوى

كرمت إلهام أحمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الطالب عبد الرحمن عربي سيد، بمدرسة يوسف السباعي بإدارة شمال التعليمية والحاصل على المركز الأول جمهورية فى العاب القوى، وتم إهداءه ميدالية ودرع المديرية وشهادة تقدير، وذلك في إطار اهتمام المديرية بالأنشطة التربوية والرياضية.

وفى سياق متصل، عقدت مدير مديرية التعليم بالجيزة، اجتماعا تنسيقيا مع الفنان أحمد ماهر لمناقشة مقترح عرض مسرحي يعرض في فترة الصيف للطلاب فى المراحل الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي بهدف غرس روح المواطنة والانتماء وتقبل الآخر، وتوحيد صف المصريين باختلاف انتمائاتهم صفا واحدا لتقوى بهم مصر، كما شارك ماهر في تكريم الطالب عبدالرحمن عربي، مبديا سعادته باهتمام المديرية بالمواهب.