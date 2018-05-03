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الوطن

وزير التعليم: لا وجود لـ"تعريب المناهج".. وطرح اللغة الإنجليزية من kg1

اليوم PM 08:45
كتب: أحمد عنتر
وزير التعليم: لا وجود لـ"تعريب المناهج".. وطرح اللغة الإنجليزية من kg1

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القيادة سياسية أوفت بكل ما وعدت في إطار إصلاح المنظومة التعليمية وغيرها من المجالات لصالح المواطنين.

وأكد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الحكومة تحاول شرح كل خطواتها لإصلاح وتطوير منظومة التعليم للوصول إلى الدرجة المثلى في تعليم وتربية النشء.

وشدد وزير التعليم، على أنه لا وجود لما يسمى بـ"تعريب المناهج"، مؤكدا أن هناك منتج تعليمي جديد يحقق طموحات الوزارة، إذ نسعى إلى "قفزة ضفدعة" بتحقيق طفرة كبرى بالتواصل مع مناهج بدول متقدمة.

ولفت إلى أن المنهج الجديد سيتضمن تقديم محتوى جديد وطرح اللغة الإنجليزية منذ سن الـkg1، لغة ثابتة في المدارس الحكومية، "بقينا مدارس لغات أهو من الأول، اللغة متضفرة مع المنهج".

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