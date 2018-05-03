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الوطن

"الأرصاد": درجة الحرارة غدا تصل إلى 40 بالقاهرة.. ونشاط محدود للرياح

منذ 59 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الأرصاد": درجة الحرارة غدا تصل إلى 40 بالقاهرة.. ونشاط محدود للرياح

صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد حالة الطقس غدًا ارتفاع في درجات الحرارة، حيث إن هذه سمات فصل الربيع أن تكون درجات الحرارة أعلى من درجات الحرارة في فصل الصيف وتكون نسب الرطوبة أقل.

وحذّر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر"، على قناة "العاصمة"، من ارتفاع درجات الحرارة التي من المتوقع أن تكون ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية، في القاهرة، وأقصى درجة حرارة تكون في أسوان 44 درجة مئوية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد، إلى أن هناك نشاط محدود للرياح غدًا في بعض المناطق ولكن لن يصل إلى حد العاصفة.

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