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الوطن

إصابة 12 في انقلاب سيارة بطريق "قنا – سوهاج" عقب زيارتهم للمقابر

منذ 33 دقيقة
كتب: رجب آدم
إصابة 12 في انقلاب سيارة بطريق "قنا – سوهاج" عقب زيارتهم للمقابر

مدير امن قنا

أصيب 12 شخصًا، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، كانوا يسقلونها بطريق "قنا – سوهاج" الزراعي، بالقرب من مركز أبوتشت شمال محافظة قنا. 

وتلقي اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد إصابة زغلولة رمضان أحمد، 15 عامًا، ودينا طاهر، 16 عامًا، طالبتين، و10 أخرون وذلك جراء انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم، بالقرب من قرية الزرايب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. 

وكشفت التحريات الأولية، لرجال البحث الجنائي، أن المصابين كانوا عائدين من زيارة المقابر، ووقع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، مما أدى إلى انقلاب السيارة بالطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات قنا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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