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الوطن

البنتاجون: إصابة طيارين أمريكيين بأشعة ليزر صينية في جيبوتي

منذ 50 دقيقة
كتب: أ ف ب
البنتاجون: إصابة طيارين أمريكيين بأشعة ليزر صينية في جيبوتي

صورة أرشيفية

أعلن البنتاجون، اليوم، أن صينيين قاموا مرارا بتوجيه أشعة الليزر إلى طيارين أمريكيين يقلعون من قاعدة أمريكية في جيبوتي.

وقدم المسؤولون شكوى دبلوماسية رسمية وطلبوا من بكين التحقيق في سلسلة حوادث وقعت قبل أسابيع كما قالت المتحدثة دانا وايت.

وقالت "انها حوادث في غاية الجدية. هذه الانشطة تطرح تهديدا حقيقيا لطيارينا".

في حادث اصيب طياران لطائرة شحن سي-130 اصابات طفيفة في العين اثناء الهبوط في قاعدة كما صرحت متحدثة اخرى الميجور شيريل كلينكل لفرانس برس.

وتقع قاعدة لومونييه العسكرية الاميركية في مطار جيبوتي الدولي وهي الوحيدة الدائمة في افريقيا. وتستخدم هذه القاعدة لعمليات مكافحة الارهاب في شرق افريقيا واليمن.

وافتتحت الصين العام الماضي قاعدة بحرية في جيبوتي على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة الاميركية، هي اول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج.

وقالت وايت انها "واثقة" من ان صينيين وراء هذه الحوادث.

واكد مسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" ان الليزر تم توجيهه من القاعدة الصينية.

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