"أمراض الربيع.. الوقاية وطرق العلاج" ندوة في "إعلام زفتى"

نظم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع الإدارة الصحية بالغربية، ندوة إعلامية تحت عنوان "أمراض الربيع.. الوقاية وطرق العلاج"، وذلك بمقر المجمع الإعلامي للتوعية المواطنين.

تحدث في الندوة الدكتور شريف شمس الدين، مدير عام الطب الوقائي بزفتى، موضحًا أهم الأمراض التي تنتشر في فصل الربيع ومنها الحساسية المرتبطة بحبوب اللقاح والأتربة المنتشرة في هذه الفترة، والتي من أعراضها انسداد الأنف، والعطس الشديد، والإصابة بالالتهابات الجلدية، ويتأزم الوضع الصحي أكثر عندما يبلغ الربيع ذروته خلال شهر أبريل حيث تبلغ عملية تلقيح الأشجار والنباتات والزهور أوج نشاطها، فتنتقل حبوب اللقاح عبر الهواء لمسافات كبيرة، محدثة تفاعلا بينها وبين بعض أعضاء جسم الإنسان، لذلك يعد هذا الفصل الأسوأ عند هؤلاء.

و تطرق مدير عام الطب الوقائي بزفتى للحديث عن حساسية الأنف وحساسية الجلد و الرمد الربيعي كما يتعرض الأطفال لـ "الجديري المائي"، وهو مرض معدٍ، فضلاً ومن الضروري عزل الطفل المصاب لأنه يصبح بذلك مصدرًا لعدوى الآخرين.

شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، وأدار الندوة خالد الطليمي، أخصائي أول إعلام، تحت إشراف محمد صلاح رضوان، مدير المجمع وسمير مهنا، مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.