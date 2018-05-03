عاجل| رئيس "نقل النواب": البرلمان يقر قانون "أوبر وكريم" خلال أيام

قال المهندس هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ستبدأ في مناقشة التقرير الخاص بمشروع قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "أوبر وكريم"، يوم الأحد المقبل تمهيدا لإقراره خلال الأيام المقبلة.

وأشار النائب، لـ"الوطن"، إلى أن التشريع يتيح المعلومات لجهات الأمن القومي مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور.

وأوضح أن التشريع، ألزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.

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