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الوطن

تصفية عنصرين إجراميين في واقعة استشهاد أمين شرطة مباحث القناطر

منذ 40 دقيقة
كتب: حسن صالح
تصفية عنصرين إجراميين في واقعة استشهاد أمين شرطة مباحث القناطر

شهيد مباحث القناطر

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من تصفية عنصرين إجراميين، فيما تكثف جهودها لضبط ثالث في إطلاق النار على قوة أمنية من مركز شرطة القناطر الخيرية ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة خطاب الحسيني محمد وفروا هاربين وسط الزراعات، مساء الإثنين الماضي.

كانت معلومات سرية وردت للنقيب أحمد عبدالغني، معاون مباحث مركز القناطر الخيرية تفيد باختباء 3 أشقاء هاربين في واقعة استشهاد أمين شرطة من مباحث القناطر في أحد المنازل بقرية الخرقانية، وبعرض المعلومات على اللواء محمد الألفي، مدير أمن إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، وتوجهت قوة أمنية لمكان اختباء المتهمين، وما إن شعروا بقدوم رجال المباحث حتى أطلقوا الرصاص على القوة فبادلتهم القوة الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وهم: "محمد.س.ح"، وشقيقه "صبحي" وهروب الثالث ويدعى السيد.

تم التحفظ على جثتي المتهمين وجار ملاحقة الثالث وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد وجهت حملة أمنية لضبط 3 أشقاء مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم أوامر ضبط من النيابة لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات في قرية أبوالغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وأثناء المطاردة سقط أمين الشرطة خطاب حسيني محمد شهيدا جراء تبادل إطلاق النار مع المتهمين.

وكثفت القوات الأمنية من انتشارها للبحث عن المتهمين بإطلاق النار، وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة وجار ضبط المتهمين.

 

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