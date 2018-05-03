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الوطن

التحقيق في وفاة تاجر مخدرات خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأكتوبر

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
التحقيق في وفاة تاجر مخدرات خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأكتوبر

صورة أرشيفية

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن نيابة أكتوبر أول، تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تحقق في واقعة، مقتل شاب في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة.

وأضافت المصادر أن المتوفى كان يمارس نشاط الاتجار في المخدرات أمام دار أيتام أم القرى بمدينة 6 أكتوبر، وأن شاهد سيارة الشرطة أثناء مرورها في المنطقة لمتابعة الحالة الأمنية فحاول الهرب ووقعت مطاردة بينه وبين أفراد القوة وتبادل الطرفين إطلاق الرصاص ما أدى إلى وفاته.

وشرحت المصادر، أن النيابة انتقلت لإجراء معاينة ومناظرة جثة المتوفى وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت النيابة في استجواب عدد من شهود العيان وأفراد القوة حول ملابسات الواقعة، وحرزت النيابة السلاح المستخدم في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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