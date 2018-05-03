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الوطن

وزير الرياضة: حل مشكلة محمد صلاح مع اتحاد الكرة نهائيا خلال 14 يوما

منذ 59 دقيقة
كتب: ضحى محمد
وزير الرياضة: حل مشكلة محمد صلاح مع اتحاد الكرة نهائيا خلال 14 يوما

محمد صلاح

علق المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على أزمة اتحاد الكرة مع النجم العالمي محمد صلاح قائلا: "ليس محمد صلاح بمفرده يتعرض لمثل هذه المشاكل وإنما هناك نجوم كثيرة تتعرض لأزمات الرعاية".

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم الخميس، أنه بعد أسبوعين لن تكون هناك أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة، مضيفا أن نجومية صلاح وراء تضخيم المشكلة والازمة.

وأكد عبدالعزيز أن الجميع فخور بما يقدمه صلاح عالميا، مؤكدا أن محمد صلاح واتحاد الكرة لديهما الرغبة في حل أزمة الرعاية.

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