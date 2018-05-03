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الوطن

وزيرة الثقافة تنعى جمالات شيحة: الغناء الشعبي فقد رمزا مبدعا

منذ 48 دقيقة
كتب: شيماء عادل
وزيرة الثقافة تنعى جمالات شيحة: الغناء الشعبي فقد رمزا مبدعا

المطربة جمالات شيحة

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، رائدة الغناء الشعبي جمالات شيحة التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما، قائلة إن الغناء الشعبي فقد رمزًا مبدعًا نجح في تشكيل جزء من ملامحه. 

يذكر أن الفنانة الراحلة جمالات شيحة إحدى أشهر نجمات الغناء الشعبي في مصر، بدأت نشاطها الفني في السادسة عشرة من عمرها بعد أن اكتشف موهبتها الراحل زكريا الحجاوي، قدمت مجموعة ضخمة من الأغاني والمواويل منها "على ورق الفل"، "أنا شرقاوية"، "رسينى يا ساقية عذاب"، "على بلد المحبوب"، وغيرها من الأعمال التي ستظل علامات بارزة في هذا المجال.

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