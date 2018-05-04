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أستاذ هندسة بترول: حقل "فاغور" يقوي مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد حامد
أستاذ هندسة بترول: حقل "فاغور" يقوي مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز

الدكتور ثروت راغب

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، والقيادى بحزب المحافظين، إن الصحراء الغربية غنية بالبترول، وحقل "فاغور" المكتشف مؤخرا يدعم الاستثمار بقوة ويقوى مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز.

وأوضح "راغب"، أن حوض فاغور، مليئ بالاستكشافات البترولية، مؤكدا أنها منطقة بكر ولم يقترب منها أحد من قبل واستخدام طرق الحفر الحديثة بها من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الاكتشافات.

وأشار، إلى أن تطبيق آليات العمل الحديثة فى مجال الحفر أدى إلى اكتشافات لم يسبق لها مثيل فى العهود المنصرمة والاكتشافات فى منطقة الصحراء الغربية تبشر باحتمالات واعدة فى الفترة المقبلة باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الجديدة واختبار طبقات فى تراكيب جيولوجية أكثر عمقًا.

ونوه "راغب"، إلى أن الكشف البترولي "مليحة" هام للغاية وترجع أهميته إلى اختبار طبقات جيولوجية على أعماق كبيرة جدا وهذا لم يحدث من قبل فى هذه المنطقة، فهذه التجربة سيستفيد منها الشركات العاملة فى تلك المنطقة مما يضاعف من عمليات الاكتشاف بعد تطبيق نظريات الطبقات الجيولوجية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكدت فى بيان لها أن شركة "إينى" الإيطالية، اكتشفت حقل نفط جديد بمنطقة الصحراء الغربية بحوض "فاغور"، بمنطقة امتياز الشركة جنوب غرب "مليحة"، على بعد 130 كيلومترًا شمال واحة سيوة.

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