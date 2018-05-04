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الوطن

براءة محافظ البحيرة من حكم حبسها عامين غيابيا

منذ 29 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
براءة محافظ البحيرة من حكم حبسها عامين غيابيا

المهندسة نادية عبده

قضت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار مصطفى بليغ، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بقبول طعن المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد واثنين آخرين، على حكم حبسهم عامين مع الشغل غيابيًا، للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء مركز طبي بقرية إدفينا وبراءتهم.

كان رضا سعيد صوبع، المدعي بالحق المدني، قد أقام جنجة مباشرة حملت رقم 2882 لسنة 2018 ضد المهندسة نادية أحمد عبده صالح، محافظ البحيرة، وجميل عبدالعزيز زايد، رئيس مركز ومدينة رشيد، وأنور زيدان سلام، رئيس الوحدة المحلية بادفينا، وأشرف محمود عوض، مأمور مركز شرطة رشيد، لامتناعهم عن تنفيذ قرار إزالة رقم 1 لسنة 2016 وقرار الإخلاء رقم 184 لسنة 2016 بشان المركز الطبي بقرية إدفينا.

وأضاف المدعي بالحق المدني أن مبنى المركز الطبي مخالف هندسيًا، بالإضافة لقيام مالكه بتغيير نشاط سكن إلى نشاط تجاري، وقال: «المركز الطبي صدر قرار من وزير الصحة بوقفه؛ حيث إن محافظ البحيرة السابق الدكتور محمد سلطان أصدر قرار الإزالة والإخلاء بناءً على التقارير وقرار وزير الصحة».

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