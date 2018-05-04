"تحيا مصر": الصندوق ليس حكومي ولا يمول عجز موازنة الدولة

قالت ريهام أبو إسماعيل، عضو مجلس أمناء صندوق تحيا مصر، إن الهدف الأساسي من الصندوق هو دعم التنمية بمصر، حيث لا يعمل الصندوق على تمويل المشروعات فقط، بل يعمل أيضًا على إقامة التنمية، ويمول القضايا الأكثر احتياجا بالنسبة للمواطنين.

وأضافت "إسماعيل"، خلال حوارها في برنامج "ما وراء الحدث"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق تحيا مصر تكافلي قائم على المساعدات والمساهمات والتبرعات من كافة فئات المجتمع، وليس صندوق حكومي سياسي، وليس جمعية خيرية في الوقت ذاته.

وأشارت إلى أن الصندوق لا تذهب أمواله للحكومة وأن أول قرار اتخذ لمجلس أمناء الصندوق كان عدم تمويل الصندوق لعجز الموازنة.