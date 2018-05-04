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الوطن

"سيسكو": اتفنا مع حكومات مصر وإفريقيا لتأهيل الشباب لسوق العمل

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"سيسكو": اتفنا مع حكومات مصر وإفريقيا لتأهيل الشباب لسوق العمل

ديفيد ميدز

قال ديفيد ميدز، نائب رئيس شركة سيسكو للشرق الأوسط، إنه يجب تأهيل الشباب لسوق العمل ضمن خلال الشراكات مع الكيانات الحكومية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "أنشأنا برامج مصممة خصيصًا لتنمية مهارات الشباب بداية من أساسيات مجال التواصل والشبكات وصولًا إلى الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، فأول خطوة علينا فعلها هي التأكد من الاستثمار في مسارات البشرية لاستيعاب قدرات الشبكات ومساعدة المؤسسات والحكومات والمدن على نشر القيمة بين المستخدمين والمستهليكن".

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