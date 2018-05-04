"التضامن": "تكافل وكرامة" تدعم طلاب "الثانوية" بـ140 جنيها شهريا

قالت نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "تكافل وكرامة"، تدعم الأطفال بداية من الولادة حتى المرحلة الثانوية بمبالغ مالية شهرية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الدعم الموجه لهم بـ100 جنيه شهريًا.

وتابعت: "الأطفال دون 6 سنوات يحصلون على 60 جنيهًا".

وأردفت: "دعمنا طلاب ثانوي بـ 140 جنيها خليناه أعلى قيمة عشان نشجعه على الانتظام في الدراسة، لأن نسبة التسرب من الدراسة بتعلى".