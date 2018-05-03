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الوطن

وزير التضامن تتفقد معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري"

منذ 47 دقيقة
كتب: سلامة عامر
وزير التضامن تتفقد معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري"

جولة والي في معرض الحرف اليدوية

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، جولة داخل معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري"، الذي يُقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وتفقدت والي جميع أقسام المعرض، وحرصت على التقاط الصور مع العارضين ومعروضاتهم.

وشجعت الوزيرة الزوار على الشراء واقتناء منتجات الحرف اليدوية، مشيدة بجودة المنتجات والذوق الراقي الذي زين أغلب المنتجات.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، أمس الأربعاء، الدورة الأولى من معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري"، ويستمر المعرض المتخصص فى عرض تصميمات ومنتجات الحرف اليدوية، لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2018.

ويعد المعرض أحد أبرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أصحاب الحرف اليدوية، ومنحهم فرصًا لتطوير تصميماتهم والصناعاتهم التقليدية أو إعدادهم للتحول إلى القطاع الرسمي، استعدادًا للتصدير.

 

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