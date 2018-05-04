ضبط عامل لاتهامه بطعن إمام مسجد لخلافات عائلية في سوهاج

أصيب إمام وخطيب مسجد بقرية عنيبس بمركز جهينة في سوهاج، بطعن شبه نافذ أسفل الصدر، واتهمت زوجته نجل خال زوجها، بارتكاب الواقعة لخلافات عائلية بينهما، وضبط المتهم وبحوزته بندية آلية، واعترف المتهم في محضر الشرطة بارتكابه للواقعة.

وأفاد بيان أمني، بأن اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام بوصول "عاطف.إ.ا" 50 عاما، إمام وخطيب مسجد، ويقيم بناحية عنيبس دائرة المركز مصابا بجرح طعني شبه نافذ أسفل الصدر من الخلف.

وبسؤال زوجة المصاب اتهمت "خالد.م.ا" 29 عاما، عامل، "نجل خال المصاب"، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية سابقة، وضبط المتهم والأداة المستخدمة وبحوزته بندقية آلية، وخزينة بداخلها 30 طلقة من العيار ذاته.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2451 جنح المركز لسنة 2018، وجارٍ العرض على النيابة العامة.