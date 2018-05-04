إصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق البحر الأحمر

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور في انقلاب سيارة أجرة على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد بيان أمني، بأن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي "سوهاج - البحر الأحمر".

بالانتقال والفحص، تبين أنه في أثناء سير السيارة رقم 27655 أجرة سوهاج قيادة (مصطفي.ف.م.ع – 30 عاما - سائق - مقيم ناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات) أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة (أحمد نور الدين محمود، 25 عاما عامل، وسيف عبد الناصر عباس، 11 عاما طالب، أحمد قدري زيدان، 28 عاما عامل) ويقيمون بذات الناحية من مستقلي السيارة بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5332 جنح المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.