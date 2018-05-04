بالصور| أسقف دير سانت كاترين يزور محافظ جنوب سيناء بعد تماثله للشفاء

قال الأنبا ديمتري دميانوس رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، إن "من يشم هواء سيناء لن يتركها أبدا" وعبر عن حبه لسيناء وسانت كاترين، معربا عن امتنانه الشديد للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأكد أن مصر دائما كانت وستظل قلب الأمة، وأن المصريين سيظلوا على مر العصور متأخيين ومتسامحين ويرحبوا بجميع جنسيات العالم مهما كانوا، مشيرا إلى أن جميع المصريين نسيج واحد قائلا "كل من يشرب من ماء نيل مصر لا بد أن يعود إليها".

جاء ذلك خلال زيارة رئيس دير سانت كاترين، للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ.

وقدم الأنبا ديمتري دميانوس الشكر للمحافظ على اهتمامه به وزيارته الدائمة له بمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة في أثناء إصابته بكسر في قدمه اليسرى ووعكه صحية.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته الغامرة بالأنبا دميانوس بعد تمام تماثله للشفاء.