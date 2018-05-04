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الوطن

ضبط 3 أطنان مخللات فاسدة قبل بيعها خلال شهر رمضان بشمال سيناء

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد مقلد
ضبط 3 أطنان مخللات فاسدة قبل بيعها خلال شهر رمضان بشمال سيناء

المخللات المضبوطة

تمكنت حملة مشتركة أمس الخميس، تحت إشراف الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبمعاونة مجلس مدينة بئر العبد، ومدحت أبو النور مراقب أول أغذية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، من ضبط مخزن خاص لصناعة المخللات وعثر داخله على 3 أطنان من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 كانت معلومات، وردت لمباحث تموين مركز بئر العبد بشمال سيناء، تفيد بأن صاحب أحد المطاعم بمركز بئر العبد شرق مدينة العريش، يجهز كمية كبيرة من المخللات لبيعها خلال شهر رمضان المبارك، داخل أحد الأماكن الصحراوية وبناء عليه تم تشكيل فريق من الصحة والتموين ومجلس مدينة بئر العبد ومداهمة مكان تواجد مخزن المخللات "غير المرخص".

وضبط المخزن وتبين أنه عبارة عن حفرة كبيرة في مكان مكشوف بمنطقة صحراوية، طولها 10 أمتار وعلى عمق مترين نحو وتحتوي على 3 أطنان من المخلل، وبفحص المضبوطات تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر تحت رقم 355 لسنة 2018 جنح بئر العبد، وإرفاقه بتقرير مفصل من مفتشي الصحة حول فساد تلك المخللات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحويله للنيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بضبط وإحضار صاحب المطعم وتشكيل لجنة من الشرطة والتموين لإعدام المضبوطات. 

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