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الوطن

إصابة سيدتين بحالة تسمم في المنوفية

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود الحصري
إصابة سيدتين بحالة تسمم في المنوفية

أرشيفية

أصيبت سيدتان بحالة تسمم في مركزي الباجور والشهداء، وحُوّلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا باستقبال مستشفى الباجور العام "ن.م" 33 عاما، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم، وحوّلت إلى مستشفى شبين الكوم الكوم الجامعي قسم السموم.

وبسؤالها أقرت بتناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2885 إداري مركز الباجور لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

كما استقبلت مستشفى الشهداء المركزي "ا.ح.م" 21 عاما، خادمة ومقيمة بقرية طوخ، مصابة بحالة تسمم، وحالتها العامة سيئة لا يمكن استجوابها، وحولت إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم.

وبسؤال "م.ك.م" 31 عاما، قرر أنه في أثناء وجودها بمنزله لنظافة، رشّت مادة "الفلاش"، وحدث لها حالة اختناق وفقدت الوعي، ثم نقلت إثرها إلى المستشفى، ونفيت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2341 إداري مركز الشهداء لسنة 2018.

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