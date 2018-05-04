إصابة 5 مواطنين في مشاجرة لخلافهم على أولوية المرور بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في مشاجرة بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لخلافات على أولوية المرور بالطريق، ونقل المصابون إلى مستشفى منوف العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث منوف، بإصابة "م.ع.ح" 27 عاما، سائق، مصابا بجرح قطعي بالرأس، وشقيقه "أ" 25 عاما، عامل، مصابا بجرحين قطعيين بالرأس (طرف أول)، وطرف ثانٍ "ع.م.ع" 29 عاما، عامل، وشقيقاه "م" 24 عاما، حداد، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وسحجات، و"ا" 25 عاما، حداد، مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر وآخر قطعي بالإبهام الأيسر.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5029 جنح مركز منوف لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.