تسجيل الدخول

الوطن

"الخارجية": مصر لا ترسل قوات للخارج إلا وفقا لآليات دستورية وسياسة

منذ 11 دقيقة
كتب: أكرم سامي
"الخارجية": مصر لا ترسل قوات للخارج إلا وفقا لآليات دستورية وسياسة

أحمد أبو زيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، إن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك ردا على استفسار المحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري، خلال ندوة قبل يومين، والتي أشار فيها إلى أن "إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد"، مؤكدا أن التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، لافتا إلى أن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.

أخبار متعلقة

سامح شكري: مصر أنشأت وحدات غسيل كلوي بمليون جنيه في بوروندي

سامح شكري: مصر أنشأت وحدات غسيل كلوي بمليون جنيه في بوروندي
سامح شكري: البنية الأساسية لا تزال العائق بين مصر والدول الإفريقية

سامح شكري: البنية الأساسية لا تزال العائق بين مصر والدول الإفريقية
سامح شكري: أزمات المنطقة لا تقع على عاتق الدول العربية فقط

سامح شكري: أزمات المنطقة لا تقع على عاتق الدول العربية فقط
سامح شكري: مصر تسعي للحفاظ على وحدة الشعب السوري والوصول لحل سياسي

سامح شكري: مصر تسعي للحفاظ على وحدة الشعب السوري والوصول لحل سياسي
سامح شكري: مصر لا ترى وجود للحل العسكري في الأزمة اليمنية

سامح شكري: مصر لا ترى وجود للحل العسكري في الأزمة اليمنية
سامح شكري: القضية الفلسطينية تصدرت المحادثات مع وزير الخارجية الفرنسي

سامح شكري: القضية الفلسطينية تصدرت المحادثات مع وزير الخارجية الفرنسي

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

محفظ قرآن يغتصب طفلا في السودان بحيلة ماكرة: "معمول له عمل"

محفظ قرآن يغتصب طفلا في السودان بحيلة ماكرة: "معمول له عمل"

سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام للمحافظة

سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام للمحافظة

القوات المسلحة تستضيف المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

القوات المسلحة تستضيف المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

"أمن الفيوم": ضبط 2062 مخالفة مرورية وتنفيذ 2062 حكم قضائي

"أمن الفيوم": ضبط 2062 مخالفة مرورية وتنفيذ 2062 حكم قضائي

إصابة 3 أشخاص إثر انهيار مبنى 4 أدوار وسط الإسكندرية

إصابة 3 أشخاص إثر انهيار مبنى 4 أدوار وسط الإسكندرية

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل