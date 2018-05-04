"الخارجية": مصر لا ترسل قوات للخارج إلا وفقا لآليات دستورية وسياسة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، إن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك ردا على استفسار المحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري، خلال ندوة قبل يومين، والتي أشار فيها إلى أن "إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد"، مؤكدا أن التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، لافتا إلى أن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.