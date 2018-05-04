محافظ القاهرة: اعتماد حركة تنقلات داخلية بين عدد من رؤوساء الأحياء

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم اعتماد حركة تنقلات داخلية مؤخرا بين عدد من رؤساء الأحياء ونقلهم إلى أحياء أخرى وذلك تطبيق للصالح العام والاستفادة من الخبرات والتجارب وتنفيذها في مواقع أخرى.

تم تكليف المهندس أحمد فؤاد، سكرتير عام مساعد للمحافظة وقيامه بالعمل خلفا للعميد محسن صلاح الدين لبلوغه سن المعاش، وتعيين اللواء محسن المأمون رئيس لمجلس إدارة هيئة النظافة وتجميل القاهرة، خلف للمهندس حافظ السعيد والذي كان له جهد مشكور في نظافة وتجميل القاهرة وسيتم الاستعانة بخبراته كخبير في أعمال النظافة والبيئة بالمحافظة.

وأكد المحافظ على رئيس الهيئة الجديد ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة والتي تم تفعيلها بأحياء الوايلي وباب الشعرية والأزبكية والموسكي وعين شمس بجانب أحياء المعادي وطرة والإشراف الكامل على تطبيقها بكل دقة ومعالجة أي قصور بها.

وتعتمد المنظومة على قيام شركات صغيرة ومتعهدين بالجمع المنزلي والتجاري من الوحدات السكنية ونقلها إلى المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بكل حي على أن تقوم هيئة النظافة بنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة أسطولها كذالك مسؤوليتها عن كنس ونظافة الشوارع وتجميلها والعناية بالمسطحات الخضراء والإنارة العامة بالشوارع والمحاور الرئيسية وهو ساهم بصورة كبيرة في القضاء على ظاهرة الفريزة بالأحياء التي تم تفعيل المنظومة بها.