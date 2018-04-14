محافظ سوهاج: استمرار أعمال النظافة والتجميل ورصف الشوارع بحي غرب

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال النظافة والتجميل، وتمهيد ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية بحي غرب سوهاج، وقيام الحي بالبدء في أعمال ترميم ورصف شارع الجارحي بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد المحافظ على القيام ببعض أعمال النظافة والتجميل بمنطقة ميدان العارف بالله، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الميادين ورصف الطرق الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الحضاري اللائق.

وأضاف حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أن الوحدة المحلية مستمرة في أعمال النظافة والتجميل ورصف وتمهيد الطرق بنطاق الحي، وجار العمل في ترميم ورصف شارع الجارحي بمنطقة الشهيد، كما جرى القيام بأعمال النظافة والتجميل بمنطقة ميدان العارف بالله، وتم تمهيد ورصف المدخل القبلي، وإعادة رصف الكوبري بمنطقة الحويتي، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الفرعية الموجودة بالحي التي يقل طولها عن 6 أمتار.

وشدد المحافظ على مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للارتقاء بالخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة بنطاق المحافظة.