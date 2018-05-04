سقوط عاطلين وبحيازتهما 180 جرام هيروين في البحيرة

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة خلال حملة مكبرة اليوم، القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط مباحث مركز كوم حمادة، برئاسة المقدم محمد أبوغزالة، رئيس المباحث، مفادها قيام عمرو.ا 28 سنة-عاطل، ومحمد.ص 28 سنة-عاطل، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين، وبحوزتهما 6 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر، تزن 180 جرامًا تقريباً، وجرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.