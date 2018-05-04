تسجيل الدخول

الوطن

سقوط عاطلين وبحيازتهما 180 جرام هيروين في البحيرة

منذ 26 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
سقوط عاطلين وبحيازتهما 180 جرام هيروين في البحيرة

اللواء محمد هندى

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة خلال حملة مكبرة اليوم، القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط مباحث مركز كوم حمادة، برئاسة المقدم محمد أبوغزالة، رئيس المباحث، مفادها قيام عمرو.ا 28 سنة-عاطل، ومحمد.ص 28 سنة-عاطل، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين، وبحوزتهما 6 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر، تزن 180 جرامًا تقريباً، وجرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

مساعد مدير أمن البحيرة ينقل ناخبين بسيارته الخاصة للتصويت بمقار لجانهم

مساعد مدير أمن البحيرة ينقل ناخبين بسيارته الخاصة للتصويت بمقار لجانهم
"أمن البحيرة" تشن حملات للقضاء على البؤر الإجرامية

"أمن البحيرة" تشن حملات للقضاء على البؤر الإجرامية
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور

مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور
"أمن البحيرة" يتفقد تأمين الكنائس بدمنهور وأبوحمص وكفرالدوار

"أمن البحيرة" يتفقد تأمين الكنائس بدمنهور وأبوحمص وكفرالدوار

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

ضبط 45 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 5060 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

ضبط 45 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 5060 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

"التموين": 3 مليارات جنيه ونصف لصرف مقررات سلع مايو

"التموين": 3 مليارات جنيه ونصف لصرف مقررات سلع مايو

الآلاف ينعون جمالات شيحة عبر "تويتر"

الآلاف ينعون جمالات شيحة عبر "تويتر"

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل