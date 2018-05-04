تسجيل الدخول

الوطن

وزير الأوقاف: لا نقف أمام "الكتاتيب" لكننا ضد "الجماعات المتطرفة"

منذ 14 دقيقة
كتب: محمود الحصري
وزير الأوقاف: لا نقف أمام "الكتاتيب" لكننا ضد "الجماعات المتطرفة"

وزير الأوقاف: لا نقف أمام الكتاتيب لكننا ضد "الجماعات المتطرفة"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة لا تقف أمام الكتاتيب في أغلب القرى في كافة أنحاء الجمهورية، وإنما نعمل على معاونتهم، مضيفا أن الوزارة تقف أمام الجماعات المتطرفة التي تستهدف غسيل عقول الأطفال في الكتاتيب من خلال عمل تحريات عن المحفظ بعد التأكد من اختباره.

وأضاف جمعة، خلال لقائه بقيادات الدعاة والأئمة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أن الوزارة لن تسمح لمن يتاجر بدين الله أن يعبث بعقولنا، كما أنها لا تشترط أي مؤهل في المحفظ سوى أن يكون حافظا لكتاب الله وليس له أي انتماءات سياسية.

وأضاف أنهم حين امتحنوا المحفظين حصل البعض منهم على صفر في الاختبارات، وهناك العديد من الجماعات تسعى إلى غسيل مخ الأطفال وإفساد عقولهم من خلال الأفكار التي تروج في الكتاتيب قائلا: إن الوزارة بدأت تقنين أوضاع الكتاتيب، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على التجنيد المبكر للفكر المتطرف.

وأشار جمعة إلى أن الكتاتيب التي كانت تعمل فعليا قبل قرار الوزارة بالهيكلة كانت 750 مكتب تحفيظ على مستوى الجمهورية حاليا عدد المكاتب ارتفع إلى 2286 مكتب معتمد من الأوقاف ما بين مكاتب تتبع الوزارة مباشرة ومكاتب تتبع التضامن والأوقاف معا.

أخبار متعلقة

سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام للمحافظة

سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام للمحافظة
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في المنوفية لمناقشة خطة رمضان

وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في المنوفية لمناقشة خطة رمضان
غدا.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة بـ"سيدي موسى" في المنوفية

غدا.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة بـ"سيدي موسى" في المنوفية
وزير الأوقاف: صرف 300 جنيه "مكافأة جهود" للعاملين

وزير الأوقاف: صرف 300 جنيه "مكافأة جهود" للعاملين
وزير الأوقاف يصدر قراراين بتعيين رئيس لقطاع مكتبه وشؤون المدريات

وزير الأوقاف يصدر قراراين بتعيين رئيس لقطاع مكتبه وشؤون المدريات
غدا.. سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام

غدا.. سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام
وزير الأوقاف: لا مجال إطلاقا للمضاربة في مال الوقف

وزير الأوقاف: لا مجال إطلاقا للمضاربة في مال الوقف

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

الآلاف ينعون جمالات شيحة عبر "تويتر"

الآلاف ينعون جمالات شيحة عبر "تويتر"

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

"القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل".. مؤتمر بـ"ثقافة أسوان"

"القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل".. مؤتمر بـ"ثقافة أسوان"

مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل