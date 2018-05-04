وزير الأوقاف: لا نقف أمام "الكتاتيب" لكننا ضد "الجماعات المتطرفة"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة لا تقف أمام الكتاتيب في أغلب القرى في كافة أنحاء الجمهورية، وإنما نعمل على معاونتهم، مضيفا أن الوزارة تقف أمام الجماعات المتطرفة التي تستهدف غسيل عقول الأطفال في الكتاتيب من خلال عمل تحريات عن المحفظ بعد التأكد من اختباره.

وأضاف جمعة، خلال لقائه بقيادات الدعاة والأئمة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أن الوزارة لن تسمح لمن يتاجر بدين الله أن يعبث بعقولنا، كما أنها لا تشترط أي مؤهل في المحفظ سوى أن يكون حافظا لكتاب الله وليس له أي انتماءات سياسية.

وأضاف أنهم حين امتحنوا المحفظين حصل البعض منهم على صفر في الاختبارات، وهناك العديد من الجماعات تسعى إلى غسيل مخ الأطفال وإفساد عقولهم من خلال الأفكار التي تروج في الكتاتيب قائلا: إن الوزارة بدأت تقنين أوضاع الكتاتيب، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على التجنيد المبكر للفكر المتطرف.

وأشار جمعة إلى أن الكتاتيب التي كانت تعمل فعليا قبل قرار الوزارة بالهيكلة كانت 750 مكتب تحفيظ على مستوى الجمهورية حاليا عدد المكاتب ارتفع إلى 2286 مكتب معتمد من الأوقاف ما بين مكاتب تتبع الوزارة مباشرة ومكاتب تتبع التضامن والأوقاف معا.