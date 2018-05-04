إصابة 3 عمال باختناق وكدمات في حريق مصنع "تريكو" بالبحيرة

أصيب 3 عمال باختناق وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر نشوب حريق في مصنع للتريكو والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار في البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقى مأمور قسم شرطة كفرالدوار، بلاغًا بنشوب حريق بمصنع للتريكو والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعيه بشركة الغزل والنسيج بالمدينة، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بمدخنة إحدى الماكينات بصالة تجهيز صباغة الملابس بالمصنع المملوك لـ"محمد.ا.ع"، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن ذلك إصابة "أشرف.ع.ع" 45 عاما، فرد أمن بالمصنع، و"مصطفى.م.ح" 18 عاما، عامل بالمصنع باختناق، و"إسلام.ف.ا" 28 عاما، عامل، بالمصنع بكدمات في الصدر، ونقلوا لمستشفى كفر الدوار العام.

وبسؤال "خالد.ع.ي" 53 سنة المدير المسؤول، قرر أمام الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم كفر الدوار، بمضمون ماتقدم، وأرجع سبب الحريق لارتفاع درجة الحرارة بالمدخنة، إثر تراكم الوبر والزيوت المتصاعدة من الصباغة بها، مؤكدا عدم حدوث تلفيات أو تأثير على سير العمل بالمصنع، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.