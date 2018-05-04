"تعليم الغربية": تنظيم قوافل تعليمية لطلاب الثانوية بمدارس غرب المحلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، تنظيمها لقوافل تعليمية ومراجعات لطلاب الثانونية العامة في مواد دراسية بالتنسيق مع ديوان مجلس مدينة المحلة على مستوى كل مدارس غرب المحلة التعليمية بقاعة المجلس الشعبي المحلي.

ووجه الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، هالة الباجوري مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بضرورة تدشين القوافل التعليمية بحضور طلاب مدرستي فيشار الثانوية بقرية الهياتم، وطلعت حرب الثانوية بمدينة المحلة.

كما أوضح وكيل الوزارة، أن تلك القوافل التعليمية الهدف منها تيسير المواد الدراسية على كل الطلاب، وتأهيلهم بالمجان على رفع كفاءتهم التعليمية وأسئلة الامتحانات المتوقعة في نهاية العام الحالي، وتأمين مستقبلهم الدراسي.