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الوطن

"القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل".. مؤتمر بـ"ثقافة أسوان"

منذ 7 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
"القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل".. مؤتمر بـ"ثقافة أسوان"

مؤتمر اليوم الواحد "القراءة مدخل للتفكير وبناء الامل"

استضاف فرع ثقافة أسوان مؤتمر اليوم الواحد "القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل" دورة الدكتور العالم حامد عمار، ترأسه الشاعر أحمد ربيع الأسواني، وتولى أمانته الدكتور ماجد الجبالي، أستاذ اللغة الإسبانية بجامعة أسوان، وذلك بقاعة قصر ثقافة أسوان بحضور محمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان.

وعبر محمد إدريس في كلمته عن سعادته بوجوده وسط كوكبة وقامات ثقافية وإبداعية كبيرة وإقامة هذا المؤتمر، ونقل تحيات الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتمنياته بإقامة مؤتمر يليق بأسوان عاصمة الثقافة الإفريقية.

وخلال المؤتمر تم تكريم كلا من الشاعر حسني الأتلاتي، والإعلامية نجلاء البسيوني، والشاعر عبده الشنهوري، الشاعر أحمد ربيع الأسواني، الشاعر سليمان البارودي، اسم الراحل الشاعر حسن الأسواني.

 

 

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