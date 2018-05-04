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الوطن

رئيس هيئة النيابة الإدارية تشيد بإنجازات مدينة شرم الشيخ

منذ 25 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
رئيس هيئة النيابة الإدارية تشيد بإنجازات مدينة شرم الشيخ

جانب من اللقاء

توجهت المستشارة فريال حميدة قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، إلى مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ وقدمت له الشكر والامتنان لاستقباله الحافل خلال افتتاح مقر النيابة الإدارية بشرم الشيخ، ولما لاقته من تجاوب ودعم من المحافظة.

كما أشادت قطب بما رأته على أرض شرم الشيخ من انجازات وجمال ونظافة وقالت إن شرم الشيخ أصبحت تضاهي المدن الأوربية وتتفوق عليها في الجمال والنظافة، موجهة الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء.

وقام فودة بإهداء رئيس هيئة النيابة الإدارية، شال بدوي كهدية من أهالي جنوب سيناء.

حضر اللقاء المستشار عبدالرحيم العلو، رئيس النيابة الإدارية بجنوب سيناء واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظ.-

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