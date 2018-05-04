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الوطن

حريق يلتهم سنتر ملابس بالبحيرة والخسائر 1.5 مليون جنيه

منذ 36 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
حريق يلتهم سنتر ملابس بالبحيرة والخسائر 1.5 مليون جنيه

اللواء علاء عبدالفتاح

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد جمال يس مدير إدارة الحماية المدنية، اليوم، على حريق هائل شبّ بسنتر لبيع الملابس بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، ومعت النيران من الامتداد لباقى العقارات المجاروة بالقرية، وأسفر الحريق عن التهام النيران الملابس بالسنتر، وتقدر الخسائر بنحو المليون ونصف المليون جنيه.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، إخظارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبوالمطامير، بأنه أثناء قيام النقيب محمد السعدنى رئيس نقطة شرطة كوم الفرج، بدورية أمنية بالقرية، فوجئ بحريق بسنتر ملابس.

انتقل علي الفور رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق بسنتر ملابس علي دورين ملك "ح م"، وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي وإنقاذ القرية من كارثة، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتقدر الخسائر بنحو مليون ونصف المليون جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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