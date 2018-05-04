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الوطن

جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بـ300 ألف جنيه

منذ 27 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بـ300 ألف جنيه

مستحضرات تجميل مهربة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة على رحلة الخطوط التركية القادمة من مطار إسطنبول اشتبه أحمد خليل رئيس قسم تفتيس الركاب بمطار الغردقة الدولي في راكبة روسية، حاولت الاندساس ضمن فوج سياحي للخروج بـ3 حقائب.

وبالعرض على سلطان صالح مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد أبوبكر رئيس قسم التفتيش، ومحمد طعمة رئيس قسم الأمن الجمركي، لتفتيش حقائبها، وتبين وجود 150 عبوة منها حقن لإزالة التجاعيد والعناية بأجزاء الجسم وعطور وماسكرا وكريمات ماركات عالمية مخفاة بين طيات الملابس، وتقدر التعويضات المستحقة بـ300 ألف جنيه.

وقرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2018، وتحريز المضبوطات.

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