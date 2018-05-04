محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر بجدية لمشاريع المناطق الصناعية المعروضة

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية في بيان للمحافظة اليوم، على إعادة النظر في موقف جدية جميع المشروعات الجديدة المعروضة على مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، لإمكانية اعتمادها بشكل نهائي، وإعادة مراجعتها قانونيا، وفقا لجميع الاشتراطات والقوانيين المعمول بها، مع الـتأكيد على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات.

وأعلن طاهر أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا في تقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة في أسرع وأقل وقت ممكن، بعيدا عن أي شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية.

وأوضح أن لقاءه برؤساء جمعيات المستثمرين بالقنطرة شرق والإسماعيلية، ومديري المناطق الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين، تناول استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لاتخاذ خطوات جادة في هذا الطريق.