تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر بجدية لمشاريع المناطق الصناعية المعروضة

منذ 10 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر بجدية لمشاريع المناطق الصناعية المعروضة

محافظ الإسماعيلية اعادة النظر في جدية المشاريع المعروضة عل المنطقة الصناعية.

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية في بيان للمحافظة اليوم، على إعادة النظر في موقف جدية جميع المشروعات الجديدة المعروضة على مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، لإمكانية اعتمادها بشكل نهائي، وإعادة مراجعتها قانونيا، وفقا لجميع الاشتراطات والقوانيين المعمول بها، مع الـتأكيد على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات.

وأعلن طاهر أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا في تقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة في أسرع وأقل وقت ممكن، بعيدا عن أي شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية.

وأوضح أن لقاءه برؤساء جمعيات المستثمرين بالقنطرة شرق والإسماعيلية، ومديري المناطق الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين، تناول استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لاتخاذ خطوات جادة في هذا الطريق.

أخبار متعلقة
محافظ الاسماعيلية: انتظام عملية التصويت منذ الصباح.. وتأخر 4 لجان فقط

محافظ الاسماعيلية: انتظام عملية التصويت منذ الصباح.. وتأخر 4 لجان فقط
محافظ الاسماعيلية يستقبل فريق ماراثون سباق الدراجات الهوائية

محافظ الاسماعيلية يستقبل فريق ماراثون سباق الدراجات الهوائية
محافظ الاسماعيلية: تنفيذ أعمال تطوير موسعة في المحاور المرورية والطرق

محافظ الاسماعيلية: تنفيذ أعمال تطوير موسعة في المحاور المرورية والطرق
محافظ الاسماعيلية يوافق على انشاء مركز لطب الأسرة بوادى الملاك بالتل الكبير

محافظ الاسماعيلية يوافق على انشاء مركز لطب الأسرة بوادى الملاك بالتل الكبير
محافظ الاسماعيلية يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية

محافظ الاسماعيلية يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بعزبة الصعايدة في بني سويف

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بعزبة الصعايدة في بني سويف

اللجنة المنظمة لكأس العالم: بيع 89% من بطاقات البطولة

اللجنة المنظمة لكأس العالم: بيع 89% من بطاقات البطولة

رئيس "المصريين الأحرار" يطلق مبادرة "بناء الشخصية المصرية"

رئيس "المصريين الأحرار" يطلق مبادرة "بناء الشخصية المصرية"

استقبال الأفلام المشاركة في الدورة الثانية من "رؤى" حتى سبتمبر المقبل

استقبال الأفلام المشاركة في الدورة الثانية من "رؤى" حتى سبتمبر المقبل

نص تقرير الحساب الختامي لموازنة 2016/2017 المطروح على البرلمان

نص تقرير الحساب الختامي لموازنة 2016/2017 المطروح على البرلمان

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل