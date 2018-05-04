تسجيل الدخول

الوطن

برتوكول تعاون بين المنيا والقابضة للغزل والنسيج لإنشاء موقف للسيارات

منذ 9 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
برتوكول تعاون بين المنيا والقابضة للغزل والنسيج لإنشاء موقف للسيارات

محافظ المنيا يوقع البرتوكول

وقع عصام البديوي محافظ المنيا، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادي لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس عاطف طه رئيس جهاز أملاك الدولة، ومسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ، وشركة الوادى لحليج الأقطان.

أوضح محافظ المنيا، أن الاتفاق تضمن أن يتم تسليم مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المحلج التابع لشركة الوادي إلى محافظة المنيا بهدف إنشاء موقف لسيارات الأجرة، وسيتم تقييم مساحة الأرض التي قدمتها الشركة للمحافظة بحسب أسعار السوق، على أن تقوم المحافظة باعتماد التقسيم وإدخال المرافق لباقي أرض المحلج والتي ستقوم الشركة باستغلالها في نشاط تجاري وسكني وإداري وترفيهي، والانتهاء من تلك الإجراءات خلال 6 أشهر.

كما شمل البروتوكول إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعي القديم بالطريق الدائري بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا.

أخبار متعلقة

"الداخلية": تركيب أطراف صناعية لـ41 من ذوي الاحتياجات في سجون المنيا

"الداخلية": تركيب أطراف صناعية لـ41 من ذوي الاحتياجات في سجون المنيا
محافظ المنيا يوقع 20 عقدا لتقنين واضعي اليد على أراض الدولة

محافظ المنيا يوقع 20 عقدا لتقنين واضعي اليد على أراض الدولة
نائب المنيا يتفق على الإسراع بإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بـ"المبرة"

نائب المنيا يتفق على الإسراع بإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بـ"المبرة"
محافظ المنيا يسلم أول دفعة من عقود التقنين لأراضي الدولة

محافظ المنيا يسلم أول دفعة من عقود التقنين لأراضي الدولة

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

اللجنة المنظمة لكأس العالم: بيع 89% من بطاقات البطولة

اللجنة المنظمة لكأس العالم: بيع 89% من بطاقات البطولة

رئيس "المصريين الأحرار" يطلق مبادرة "بناء الشخصية المصرية"

رئيس "المصريين الأحرار" يطلق مبادرة "بناء الشخصية المصرية"

استقبال الأفلام المشاركة في الدورة الثانية من "رؤى" حتى سبتمبر المقبل

استقبال الأفلام المشاركة في الدورة الثانية من "رؤى" حتى سبتمبر المقبل

نص تقرير الحساب الختامي لموازنة 2016/2017 المطروح على البرلمان

نص تقرير الحساب الختامي لموازنة 2016/2017 المطروح على البرلمان

ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج "سناكس" للأطفال بالقليوبية

ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج "سناكس" للأطفال بالقليوبية

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل