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الوطن

ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج "سناكس" للأطفال بالقليوبية

منذ 8 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج "سناكس" للأطفال بالقليوبية

مديرية امن القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج "سناكس" للأطفال.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية بورود معلومات لإدارة شرطة التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام ياسر.م 41 عام-مسؤول مصنع لتصنيع الكراتية الخاص بالأطفال من سلع مجهول المصدر، وبدون فواتير وخالي من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتة ومصدره، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وأعادة تعبئته داخل أكياس، للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم مداهمة المصنع المتحرى عنه، حيث وجد بالمصنع 1000 كرتونة، و3 طن ذرة صفراء، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

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