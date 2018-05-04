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الوطن

"المالكي" ينتقد حكومة "العبادي" بشأن الموازنة المالية

منذ 54 دقيقة
كتب: وكالات
"المالكي" ينتقد حكومة "العبادي" بشأن الموازنة المالية

نوري المالكي-صورة أرشيفية

انتقد نائب الرئيس العراقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الموازنة المالية للبلاد.

جاء ذلك في تصريحات للمالكي أمام تجمع عشائري في مدينة كربلاء.

وقال "المالكي" إنه "لا يحق لأحد أن يقول إن العراق فيه ميزانية خالية، فالعراق فيه خيرات كثيرة، وموازنته جيدة وكافية، لكنها تحتاج حكومة قادرة على تقديم الخدمات للشعب".

وأضاف المالكي "خلال أيام سنكون أمام المسؤولية الشرعية ونذهب إلى صناديق الاقتراع، ولا بد أن يبرز أمامنا شعار الأغلبية السياسية لتشكيل حكومة قوية وتحقيق الأغلبية السياسية"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال الأسبوع الماضي، إن الايرادات النفطية الشهرية لا تسد النفقات المالية للدولة العراقية، فيما أكد في أكثر من مناسبة أنه تسلم إدارة الحكومة من سلفه المالكي بموازنة خالية.

 

 

 

 

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