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الوطن

40 إصابة في جمعة "عمال فلسطين"

منذ 44 دقيقة
كتب: وكالات
40 إصابة في جمعة "عمال فلسطين"

صورة أرشيفية

اصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبالاختناق في الجمعة السادسة من مسيرات العودة التي أطلق عليها اسم مسيرة عمال فلسطين.

وقالت وزارة الصحة إن اجمالي اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسيرات السلمية شرق حدود قطاع غزة بلغت 40 اصابة بجروح مختلفة وبالاختناق بالغاز. 

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، ان قوات الاحتلال تقوم بإطلاق وابل من قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية وبطريقة عشوائية باستخدام طائرة لقنابل الغاز.

وحذر الاحتلال المتظاهرين شرق غزة عبر مكبرات الصوت، من وجود قناصة على طول الشريط الزائل والابتعاد عن السلك الزائل. 

من جانبها، اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفع حالة الجهوزية لمواكبة الاحداث في مسيرة العودة النكبة بجمعتها السادسة، مشددة ان طواقمها الطبية على اهبة الاستعداد.

وتأتي عملية احياء جمعة العمال على وقع تزايد النقص الكبير في مستلزمات القطاع غزة من جهة وبدئ العد التنازلي لبلوغ مسيرات العودة ذورتها في الخامس عشر من مايو الجاري.

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