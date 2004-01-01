يعتبر البعض أن التصريحات الجريئة التي يطلقها بعض لاعبي ومدربي كرة القدم أو هجوم أحدهم على منافس له أو هجومه على نادي منافس لناديه يُعد شخصًا مغرورًا والبعض الأخر يراها ثقة بالنفس وقدرة مميزة على الرد.

هؤلاء هم أشهر قاصفي الجبهة في تاريخ كرة القدم:

زلاتان إبراهيموفيتش

إبرا هو صاحب التصريحات الأكثر جدلًا في تاريخ كرة القدم وجعل الجماهير تنتظر تصريحاته عقب المباريات مثلما تنتظر رؤيته يصول ويجول داخل المستطيل الأخضر.

عندما تم سؤال إبرا هل أسلوبه أسلوب سويدي؟ أم أسلوب يوغوسلافي؟ فقال: قطعًا لا .. إنه أسلوب زلاتان.

وعن فشل انتقاله لنادي أرسنال الإنجليزي عندما كان إبرا صغيرًا ويلعب في نادي مالمو قال السلطان: أرسين فينجر قال لي: أريدك أن تريني مهاراتك وأي نوع من اللاعبين أنت .. عليك اجتياز اختبار .. لم أستطع أن أصدق ذلك وقلت لنفسي مستحيل زلاتان لا يخضع للاختبارات.عقب انتقاله لنادي باريس سان جيرمان قال إبرا تصريحه التاريخي: نبحث عن شقة وإن لم نجدها ربما سأكون مُضطرًا لشراء الفندق .وقال أيضًا: لست في حاجة إلى ألقاب كي أبث الرعب في قلوب منافسي يكفيهم رؤيتي في الملعب.

يعلم الجميع أن العلاقة بين إبراهيموفيتش وبيب جوارديولا سيئة للغاية ولا يفوت السلطان السويدي فرصة لكي يهاجم فيها الفيلسوف ومن هذه التصريحات: من يتعاقد معي كمن يشتري سيارة فيراري ومن يمتلك فيراري يجب أن يعبأها بأغلى بنزين وينطلق في الطريق السريع بأقصى سرعة أما جوارديولا فقد عبأ وقود الديزل وذهب في نزهة إلى الريف.. كان يجب عليه أن يشتري سيارة فيات.

جوزيه مورينيو

مورينيو واحدًا من أكثر مدربي كرة القدم غرورًا في نظر الكثيرين وكانت البداية مع أول تصريح له بعد توليه مسئولية الإدارة الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عام 2014 عندما قال: أرجوكم لا تدعوني بالمغرور لكنني بطل أوروبا وأعتقد أنني سبيشل وان.

مورينيو دائمًا يهاجم المديرين الفنيين الأخرين قبل المباريات لكي يهز ثقتهم في أنفسهم ومن بين هؤلاء أرسين فينجر الذي قال عنه مورينيو وكان حينها مديرًا فنيًا لتشيلسي: أرى أن فينجر من الشخصيات المتلصصة حيث يحب كثرة النظر إلى الأخرين فهناك أشخاص عندما يأتون إلى المنزل ينظرون في كل مكان لمعرفة ماذا يحدث داخل العائلة ويعشق فينجر الحديث والحديث والحديث عن تشيلسي.

ولكن فينجر لم يستطع السكوت ورد على مورينيو بشكل عنيف قائلًا: الغبي إذا منحته فرصة للنجاح يزداد غباء .. مورينيو شخص غير محترم ولا يمكن السيطرة عليه.

نال كلاوديو رانيري هو الأخر قسطًا كبيرًا من هجوم مورينيو فقد قال الأخير عام 2008: هو رجل كبير ولم يتوج بأي ألقاب بعد .. لقد درست اللغة الإيطالية 5 ساعات يوميًا لشهور عديدة حتى أضمن قدرتي على التواصل بشكل جيد مع اللاعبين ومع وسائل الإعلام والجماهير بينما وجد رانيري في إنجلترا لمدة 5 سنوات ويعاني كثيرًا لكي يقول صباح الخير.

في عام 2004 تعادل تشيلسي مع توتنهام بعد مباراة دفاعية من جانب السبيرز لم تُعجب السبشيل وان فخرج عقب المباراة وقال تصريحه الشهير: كما نقول في البرتغال لقد أحضروا الحافلة وتركوها أمام المرمى سأكون محبطًا للغاية لو كنت مشجعًا لهم ودفعت 50 جنيه استرليني لحضور مباراة لفريقي يقضيها أمام المرمى مدافعًا.

كريستيانو رونالدو

عام 2016 قال تشافي هيرنانديز أن كريستيانو رونالدو لا يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وأن ليونيل ميسي هو الأفضل على الأطلاق.لم يستطع الدون التغاضي عن هذا التصريح ورد على تشافي ساخرًا: أملك 3 كرات ذهبية بينما لا يملك تشافي أي واحدة وهو يلعب بقطر أيضًا .. أنا أكثر لاعب يتم الحديث عنه في شبكة الانترنت حينما يتحدث تشافي عني فهو يريد أن يصنع دعاية لنفسه.

بتصريح واحد فقط يمكن لشخص إحداث إنقلاب في العالم كله وهو ما يُثبت أن كرة القدم بلاعبيها ومدربيها ومسئوليها ذو قيمة كبيرة فهي بالتأكيد ليست مجرد لعبة.