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الوطن

موسكو تكشف عن قنوات تمويل "الخوذ البيضاء" في سوريا

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
موسكو تكشف عن قنوات تمويل "الخوذ البيضاء" في سوريا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية-ماريا زاخاروفا-صورة أرشيفية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تمويل منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا يتم عبر خطط دقيقة ومتطورة.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إلى التقارير الإعلامية، التي كشفت عن تبرعات تسلمتها منظمة "الخوذ البيضاء" من دول ضالعة في الأزمة السورية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن صندوق التنمية القطري أعلن عن تقديم مساعدات للمنظمة، لشراء معدات وتجهيزات، مضيفة: "لم يتم تحديد قيمة المبلغ، كذلك لم يتم تحديد أي تقنية ستقتنيها المنظمة".

وأوضحت زاخاروفا أن جذور هذا التمويل تعود إلى بريطانيا، وأن "منظمات أوروبية غير حكومية مشبوهة" متورطة في عمليات التمويل.

 

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