وفد اليونان وقبرص يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

زار اليوم الوفد اليوناني والقبرصي كنيسة مارجرجس بمنطقة مجمع الأديان بحي مصر القديمة في القاهرة، ويأتي ذلك في إطار استمرار فعاليات أسبوع "إحياء الجذور"،

وحرص الوفد، خلال دخوله إلى الكنيسة، على إشعال الشموع والتقاط الصور التذكارية في كافة أرجاء الكنيسة والاطلاع على كل معالمها.

و انطلق رسميا أسبوع إحياء الجذور بالإسكندرية مساء الاثنين الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي، وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، علاوة على أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بالجميع من كل الأطياف.

وخلال الجولة زار الوفد اليوناني والقبرصي المتحف الملحق بالكنيسة والذي يتضمن عدد كبير من المقتنيات الخاصة بالكنيسة في القرون الماضية.

والجدير بالذكر أن المتحف الملحق بالكنيسة لم يتم افتتاحه رسميا حتى الآن.