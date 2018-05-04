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الوطن

أنور عشقي: إسرائيل عدو مظنون وإيران عدو مضمون

اليوم PM 06:16
كتب: وكالات
أنور عشقي: إسرائيل عدو مظنون وإيران عدو مضمون

أنور عشقي-صورة أرشيفية

قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات في الرياض، لواء الاستخبارات المتقاعد أنور عشقي، اليوم الجمعة، في تصريحات لقناة "آرتي" الروسية، إن إسرائيل عدو مظنون وإيران عدو مضمون.

وشدد عشقي على أن إسرائيل لا تمثل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية، "فهي لم توجه صواريخها نحو مكة أو ترسل الإرهابيين إلى المدينة المنورة للتفجير، لذلك يمكن اعتبارها عدوا مظنونا، بينما هي للفلسطينيين عدو مضمون نظرا للانتهاكات الحاصلة، وعدم تقيدها بالاتفاقيات"، على حد تعبيره.

ونوه إلى أن السعودية ليست ضد التعامل مع إسرائيل، لكن بشرط انصياعها للمطالب الدولية، والوصول إلى حل جذري ينهي الأزمة بينها وبين فلسطين، حينها تصبح إسرائيل دولة معترفا بها من قبل كل الدول العربية والإسلامية.

وقال: "لن نقف مع إسرائيل ولن نتعامل معها حتى تطبق المبادرة"، مضيفا: "عندها لن يجد تجار القضية والتجار بدماء الفلسطينيين مكانا لهم".

واعتبر أنور عشقي أن إيران عدو مضمون لأنها وجهت صواريخها باتجاه المملكة، ودعمت جماعات إرهابية لإثارة البلبلة والقيام بتفجيرات تقوض حالة السكون التي تعيشها السعودية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

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