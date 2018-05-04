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الوطن

"المترو": الدفع بـ4 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني لمنع الزحام

اليوم PM 06:17
كتب: توفيق شعبان
"المترو": الدفع بـ4 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني لمنع الزحام

المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو

أعلن المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الدفع بـ4 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني، لمنع حدوث أي زحام من قبل الركاب على أرصفة المحطات، بواقع قطارين بالخط الأول "المرج - حلوان"، وقطارين بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، مشيرا إلى أن حركة تشغيل مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 4 مايو الحالي، موضحا أن جميع الرحلات تسير بصورة طبيعية.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة محطات المترو بالخطوط الثلاثة لمواجهة الأعطال الطارئة، والعمل على إصلاحها فى أقرب وقت، مؤكدا أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها.

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